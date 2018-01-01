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Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 153,963
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Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном в стиле лагуны и искусственным пляжем, ухоженными садами, магазинами, кафе и ресторанами, двумя тренажерными залами, детскими площадками и бассейнами, зоной для занятием йогой, зоной отдыха и зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Преимущества

При рассрочке 40/60 скидка 17%.

При полной оплате скидка 22%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Dubai Studio City, рядом с районами Motor City и Sports City, центром города и Экспо 2020, в нескольких минутах от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Экспо 2020 - 18 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Школа - 9 минут
  • Клиника - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 153,963
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Апартаменты в Cedar с 1-3 спальнями расположены в стильном жилом комплексе, состоящем из 4-х зданий, которые возвышаются над оживленной центральной площади.

Частные балконы и террасы пропускают большое количество естественного света и способствуют созданию расслабляющей атмосфере, с видом на пышный парк снаружи.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, пышная лужайка, где жители могут вести отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour — набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

Рядом:

  • 10 минут от Burj Khalifa
  • 15 минут от Dubai Int’l Airport
  • Заповедник дикой природы
  • Дом розовых фламинго
  • Яхт- клуб
  • Vida Hotel
  • Address Hotel
  • Пляж протяженностью 700 метров
  • Рестораны и кафе на набережной
Многоквартирный жилой дом 5BR | The Sanctuary | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 5 спальнями, расположенную в городе MBR, известном как The Sanctuary by Ellington

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и фасилиты;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 9,984 кв.
  • Горничная комната
  • 3 парковочных места
  • Гостевая комната
  • Зона для завтрака
  • Водительская комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Подготовка и шоу Кухня
  • Внутренний двор
  • Прогулка в шкафчике
  • Паровая душевая кабина
  • многоцелевой
  • Фитнес студия
  • Зона отдыха
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Парк и зона отдыха
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Бег. Беговая и велосипедная дорожка
  • Спортивный корт

Соседство поблизости;

  • Ливан – 2,9 км
  • Дубай Силиконовый оазис – 3,6 км
  • Falconcity Of Wonders – 3,6 км
  • Мейдан – 4,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает зоной отдыха, инфинити-бассейном, детской площадкой, фитнес-центр, парковкой, круглосуточной охраной, зоной барбекю.

Окончание строительства - март 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, между Даунтаун Дубай и Дубай Марина.

  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
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