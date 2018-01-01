Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 153,963
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О комплексе
Резиденция располагает бассейном в стиле лагуны и искусственным пляжем, ухоженными садами, магазинами, кафе и ресторанами, двумя тренажерными залами, детскими площадками и бассейнами, зоной для занятием йогой, зоной отдыха и зоной барбекю, спортивными площадками.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Преимущества
При рассрочке 40/60 скидка 17%.
При полной оплате скидка 22%.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре района Dubai Studio City, рядом с районами Motor City и Sports City, центром города и Экспо 2020, в нескольких минутах от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
- Клуб верховой езды - 2 минуты
- Экспо 2020 - 18 минут
- Дубай Марина - 18 минут
- Международный аэропорт - 25 минут
- Пляж Джумейра - 20 минут
- Школа - 9 минут
- Клиника - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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