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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Helvetia с бассейном и теннисным кортом недалеко от Даунтаун Дубай, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Helvetia с бассейном и теннисным кортом недалеко от Даунтаун Дубай, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$318,300
18.05.2025
$318,300
17.05.2025
$317,125
16.05.2025
$317,337
14.05.2025
$319,893
13.05.2025
$316,482
11.05.2025
$315,799
10.05.2025
$316,855
09.05.2025
$314,282
08.05.2025
$313,138
07.05.2025
$314,218
14.04.2025
$312,806
13.04.2025
$312,990
12.04.2025
$314,159
11.04.2025
$321,257
10.04.2025
$322,567
09.04.2025
$324,189
08.04.2025
$323,986
06.04.2025
$324,176
05.04.2025
$321,223
04.04.2025
$325,517
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14753
ID новостройки на Realting
In CRM: 2350572
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Резиденция имеет тренажерный зал на крыше, теннисный корт, беговую дорожку, бассейн, комнату для медитации, сад, детскую площадку, аптеку, продуктовый магазин и ресторан.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Полностью оборудованные кухни Bosch
Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 21 минута
  • Экспо 2020 - 12 минут
  • Дубай Марина - 24 минуты
  • Даунтаун Дубай - 24 минуты
  • Международный аэропорт Дубай - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новая резиденция Helvetia с бассейном и теннисным кортом недалеко от Даунтаун Дубай, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$318,300
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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