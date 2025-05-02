Жилой комплекс Новая резиденция Helvetia с бассейном и теннисным кортом недалеко от Даунтаун Дубай, JVC, Дубай, ОАЭ

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Мы рады предложить эти роскошные и изысканные апартаменты в жилом комплексе «AVONLEA», последнем шедевре, созданном удостоенным наград застройщиком «EMAAR PROPERTIES». в известном и престижном районе Дубая в Rashid Yachts & Марина.
Вы можете выбрать большие апартаменты с 1, 2 или 3 спальн…
Роскошные апартаменты в новом проекте The Place в районе Dubai Sports City! Апартаменты прекрасно подойдут как для жизни, так и инвестиций! Множество удобств для комфортной жизни! В нескольких минутах от района Dubai Marina! В апартаментах полностью оборудованная кухня!
- стоимость studio…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Комфортабельные апартаменты в новом проекте Sky Vista в Jumeirah Village Circle! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Полностью меблированная кухня! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
Удобства: полно…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com