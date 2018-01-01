Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от € 793,000
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О комплексе
Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро.
Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.
В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.Расположение и объекты поблизости
Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.
- Международный финансовый центр: 10 метров
- Станция метро: 500 метров
- Дорога TEM Otoyolu: 4 км
- Дорога E-5 Karayolu: 7 км
- Мечеть Чамлыджа: 8 км
- Мост Мучеников 15 июля: 11 км
- Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Местонахождение новостройки
Умрание, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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