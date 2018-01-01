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Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция

Умрание, Турция
от € 793,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро.

Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.

В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.

  • Международный финансовый центр: 10 метров
  • Станция метро: 500 метров
  • Дорога TEM Otoyolu: 4 км
  • Дорога E-5 Karayolu: 7 км
  • Мечеть Чамлыджа: 8 км
  • Мост Мучеников 15 июля: 11 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Местонахождение новостройки
Умрание, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от € 793,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с большими балконами и видом на зеленые окрестности и побережье.

Резиденция располагает ухоженными садами, открытым бассейном, баскетбольными площадками, тренажерным залом, сауной и студией пилатеса, игровой комнатой, пешеходной дорожкой и детскими площадками.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 500 метров
  • Торговый центр - 500 метров
  • Набережная - 3 минуты
  • Мост - 25 минут
  • Гавань - 8 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Таксим - 20 минут
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Мерсин, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК:TECE PANAROMA - это уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, зоной SPA, фитнес залом.
Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Начало строительства: июнь 2021 г.
Окончание строительства: июнь 2023 г.

Стоимость:
2+1 110 кв.м от 66.000€
3+1 130 кв.м от 76.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;
От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина.

Особенности проекта: аквапарк, SPA с сауной, турецкий хаммам, открытый бассейн, закрытый фитнес зал, подземный паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, детский и взрослый бассейны, электрогенератор, дом газифицирован, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.


Для более детальной информации пишите звоните на любой месенджер:
Александр +90 538 541 66 39
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес.

Некоторые квартиры имеют собственные сады.

Резиденция располагает открытым бассейном и солнечной террасой, парковкой, охраной, спортивными площадками, фитнес-залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с школами, университетами, больницами, центром района и новым аэропортом.

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