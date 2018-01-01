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Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,658,300
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
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О комплексе

Современный жилой комплекс в развитом районе, в окружении природы. Бесконечные зеленые зоны, водные пути, внутренний сад во дворе, красивый ландшафт, дружелюбная к природе архитектура. Глубокое синее озеро в сердце леса.

В проект входит: апартаменты, детская площадка, фитнес-центр, бассейны, парковка, баскетбольная площадка, теннисный корт, прогулочные тропы, беговая дорожка.

Установлены системы видеонаблюдения и теплоизоляции.

Расположение и объекты поблизости

Бейкоз, самый зеленый район Стамбула, имеет красивые жилые районы. С городской жизнью и уникальной природой, это самый спокойный район города. Все жители Стамбула хотят отправиться в Бейкоз из-за тихой обстановки. Здесь можно жить на природе, не выезжая за город, и добираться до работы, не теряя времени.

Этот проект является точкой пересечения европейской и азиатской сторон и обеспечивает легкий доступ к бизнес-центрам. Он находится в 2,5 км от моста Султана Мехмеда Фатиха и в 11 км от Босфорского моста. Кроме того, на европейскую сторону можно добраться за 8 минут на пароме, который отправляется каждые 15 минут.

Легкий доступ к основным дорогам, мостам, крупным торговым центрам, новым кафе, изысканным ресторанам, бутикам, спортивным центрам и учебным заведениям.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,658,300
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Жилой комплекс комплекс Премиум класса-ARK Group
Degirmendere, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Жилой комплекс премиум класса, в центральном районе Алании , район открыт для получения вида на Жительство, комплекс расположен в престижной части района ОБА , рядом возводятся 2 масштабных премиум проекта ,что делает этот район фактически закрытым для посторонних и элитным с точки зрения соседей. квартира 2+1 включает в себя 2 спальни   с 2мя санузлами , просторную гостинную с кухней Американского типа , просторным балконом и панорамным остеклением.Компекс оснашен обширной инфраструктурой бассейны крытый и открытый, поля для мини гольфа. барбекю зоны,спорт зал, кинотеатр,конференц комнаты -кабинеты,мультикорт, спа комплекс с хамамами, саунами , парными. детские площадки, ландшафтный дизайн территории.крытый паркинг, супермаркет в одном из блоков.

данная кваритра продается от собственника и идеально подойдет для инвестиции. срок сдачи обьекта  сентябрь 2023 г. ожидаемый рост 20% после сдачи комплекса . минимальная цена аналогичной квартиры у застройщика  294 000 евро.

 

 
Жилой комплекс Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 890 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием.

Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, 2 музея, офисные здания, 2 гавани на 140 яхт, береговую линию 2 км, ухоженные сады и пешеходные зоны.

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в оживленном центральном районе, рядом с достопримечательностями.

  • Побережье - 10 метров
  • Галатская башня - 3,3 км
  • Истикляль - 3,4 км
  • Стамбульский Гранд-базар - 4,2 км
  • Голубая мечеть - 4,5 км
  • Аэропорт Стамбула - 41 км
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