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Квартира в новостройке Aura by Nara

Santa Pola, Испания
от € 270,000
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Квартира в новостройке Aura by Nara
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О комплексе

Aura от Nara - это уникальное место, где мир и покой сочетаются в эмоциях, которые передают красоту и ощущение места, чтобы превратить вашу повседневную жизнь в незабываемое воспоминание.

Апартаменты с видом на Средиземное море и природным парком.  Самое теплое море на всей испанской береговой линии, которое побуждает многих людей искупаться даже зимой и наслаждаться водными видами спорта круглый год.

Дома построены по высоким стандартам в великолепном закрытом жилом комплексе в Гран Алакант.

Квартира № 1 ( см. План этажа прилагается )
Цена: 270.000 €

Построенная жилая площадь: 72,03 кв.м. + 2 крытая терраса и 22,68 м открытой террасы
2 спальни и 2 ванны 
Гараж на 1 машину


Последний блок на этой модели, доступен.
Ввод ключа: апрель 2023

Расположение: всего в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 часах езды от Мадрида, Марбельи и Барселоны, в 1 и ½ часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

Местонахождение новостройки
Santa Pola, Испания
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Многоквартирный жилой дом Aura by Nara
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Сдача в: 2023

Премиум-местоположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта. 

Несравненный современный и современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами.  Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и воплощают в жизнь ваш Испанский Дом Мечты.

Инновационный и универсальный уголок для совместной работы и кофе, прямо под вашим домом, позволяет вам иметь отдельную и независимую область для работы отдельно от вашего жилого пространства, так что вы можете оптимизировать свою производительность. 

Наслаждайтесь круглогодичным средиземноморским стилем жизни в отеле, идеально подходящем для цифровых кочевников, в качестве дома для отдыха или в качестве инвестиций в аренду.     Курс мини-гольфа для бесконечных развлечений для всех возрастов также является большим преимуществом.

Отличное расположение в урбанизации Эль Расо, в непосредственной близости от пляжей СИНИЙ ФЛАГ в Гуардамаре и соленого озера Лагуна Ла Мата.

Поблизости производится обслуживание всех видов, супермаркет, ресторан и свежие продукты частных и государственных школ ( как местных, так и международных двуязычных )

 

Жилые удобства:

 

  • Закрытый комплекс
  • Общественный бассейн и ландшафтные зоны
  • Частная зона приема и совместной работы
  • 24-часовой кофейный уголок
  • Умный пост-офис
  • Премиум Спа и Фитнес-центр будут наслаждаться круглый год
  • Зарядное устройство для электромобилей
  • Мини Поле для гольфа
  • Детская игровая площадка на территории.
  • Высокоскоростной оптоволоконный интернет

 

 

Квартира включает в себя:

  • Выбрать апартаменты от 78,37 м2 или 80,30 м2
  • 2 спальни + 2 ванные комнаты
  • Полностью оборудованная кухня с техникой
  • Высокий потолок с панорамными окнами.
  • Большие террасы от 19 м2 до 56 м2.
  • Гостиная
  • Подземная парковка
  • Сертификат A-Energy ( Минимальное потребление электроэнергии )
  • Солнечные панели и энергоэффективные решения достигают класса энергоэффективности А.

 

Сроки: Строительство начинается во втором квартале 2023 года, завершение этапа 1 ( зданий 1 и 2, бассейна, рабочего места, спа и парковки ) в IV квартале 2024 года.

Забронируйте свой виртуальный тур сейчас!

Цены, условия и положения:

  • Квартиры от € 249 000 до € 319 000 плюс НДС, парковка включена.
  • Резерв и депозит: 10000 €
  • 1-й. Оплата: 50%
  • Баланс: 50% по завершении строительства

 

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Бронирование может быть осуществлено путем первоначального депозита в размере 10.000 € оплаты в режиме онлайн, 40% при начале строительства и 60% при доставке.

Ваше бронирование возвращается в течение первого месяца после его размещения.

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Расположение: La Marina расположен всего в 40 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Забронируйте виртуальный тур сейчас.  Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами на WhatsApp + 34618871478
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Испания
Сдача в: 2023

BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил.

Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года.

Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье в его самой чистой форме.

Пляжи с теплой водой, золотые пески, приглашение заниматься спортом на открытом воздухе и морскими мероприятиями.  Пляжи гордо летают на СИНИМ ФЛАГЕ уже более 15 лет.  Это один из самых красивых пляжей Средиземноморской дуги с закатами, которые вы обязательно влюбитесь.

Gran Alacant предлагает все услуги, такие как торговые центры, школы, аптеки, супермаркеты, автобусная остановка, парки, площади, террасы и кафе, отличные дороги и многое другое.

Всего 12 бунгало, на выбор от 2 до 3 домов с спальнями, общественные бассейны, садовые зоны, частная парковка на 2 машины, детская зона в окружении идиллической обстановки для полноценного образа жизни.

 

Общее описание урбанизации:

  • - Частная урбанизация, с очень хорошим местоположением и коммуникационными маршрутами.
  • - железобетонная конструкция
  • - Высококачественный нескользящий ректифицированный фарфоровый тротуар на прогулочных террасах домов.
  • - Индивидуальные сады 25 мтс, для каждого дома
  • - Общественные бассейны и садовые зоны
  • - Парковка вне улицы

 

 

Внутреннее распределение бунгало:

  1. - 3 спальни + 2 ванные комнаты + 1 туалет.
  2. - Бронированные двери
  3. - Включает установку 2 кондиционеров с воздуховодами и решетками.
  4. - Горячая вода по аэротермальной системе
  5. - Встроенные шкафы
  6. Кухонные смесители из витрифицированного фарфора
  7. - Кухня с гранитной столешницей и техникой: духовка, индукционная керамическая плита и вытяжка
  8. - Светодиодное освещение в фасаде и саду
  9. - Мощеные садовые зоны в сочетании с керамогранитом и искусственной травой.

Бунгало 3 спальни + 3 ванные комнаты: от 285.000 + НДС

Нотариальные и регистрационные сборы не включены. ( оценивается в 3% от общей цены )

Расположение: Gran Alacant расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании

Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.

Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.

Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:

  1. Процедуры NIE
  2. Открытие банковского счета в испанском банке
  3. Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги
  4. Обстановка вашего нового дома
  5. Покупка машины
  6. Страхование автомобиля
  7. Медицинское страхование
  8. Услуги по уборке и техническому обслуживанию
  9. Услуги по ремоделированию и многое другое

Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим… 

Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов

Хотите организовать посещение для получения дополнительной информации?  Свяжитесь со мной, и я буду рад организовать для вас посещение Gran Alacant, Аликанте.
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Orihuela, Испания
от € 340,000
104–159 м² 5 квартир
Сдача в: 2023

Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка 

Стоимость: от 340.000 €

Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г

 

Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.

 

Комплекс состоит из нескольких фаз строительства. 1 и 2 фазы достроены и распроданы. В настоящий момент идет строительство 3 фазы, которое завершится в ноябре 2023 года. 

 

В комплексе представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями площадью от 102 м2.

 

Инфраструктура комплекса: Комплекс напоминает центральноевропейскую деревню с открытыми природными пространствами, пешеходными и велосипедными дорожками. Большие зоны общего пользования с бассейнами, зоной отдыха, гидромассажными ваннами и водной площадкой. Застекленный тренажерный зал с панорамными видами и финская сауна.

 

Инфраструктура района: Комплекс находится в 700 м от пляжа Плайя Фламенка и ухоженной красивой набережной. Район очень развит - в 1 км находится ТЦ Зения Бульвар - это торговый центр под открытым небом с более чем 150 магазинами и широким выбором развлечений и ресторанов со всеми удобствами, а в 200 метрах от апартаментов магазин Меркадона. В шаговой доступности фитнес клуб, досуговый центр для взрослых и детей, салоны красоты, отделения банков. В 3 км находятся три поля для гольфа чемпионского класса, в том числе потрясающее поле Villamartin, на котором проводится турнир Mediterranean Open. Государственная средняя общеобразовательная школа и детский сад в 1 км и в 10 минутах езды на машине находится частная британская школа.

 

Сдача в аренду апартаментов в высокий сезон: 180 - 200 €/ночь

 

На Коста Бланке самый длительный туристический сезон на всем  Средиземноморском побережье Испании. 

 

Начало высокого сезона на Коста Бланке начинается во второй половине июня. В июле воздух начинает прогреваться до +30, а море до +26. Пик сезона приходится на июль и август. В это время максимальное количество отдыхающих и отличная погода. 

Конец высокого туристического сезона на Коста Бланке - октябрь, в это время температура воздуха +26+28, воды +25. 

 

Весной, с апреля по май, идеальная погода для активного отдыха и путешествий по Коста Бланке. В это время уже достаточно тепло, но не слишком жарко, на пляжах можно позагорать, но вода в море еще прохладная для купания. 

 

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