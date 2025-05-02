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Квартиры в Улцине, Черногория

однокомнатные
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35 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$406,306
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Двухкомнатная квартира в нескольких минутах ходьбы от набережной, с видом на море и Старый г…
$135,922
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Квартира 2 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 2 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Ульцин, современный дизайнерский комплекс с бассейном.  Квартира 48,43 м2 - 121075 е В про…
$125,046
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Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$386,490
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$347,281
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$365,205
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 264 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$1,61 млн
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Просторная студия в Djerane (Ulcinj) площадью 47м2 (по документам 42м2). На 1 этаже в новом …
$79,192
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$373,846
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$453,316
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Квартира 2 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 2 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 55 кв метров в Ульцине. Квартира на…
$90,682
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$385,039
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Вашему вниманию предлагаем двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в новом …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$473,870
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$602,700
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$398,471
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 3
Квартира на 3 этаже в новом здании с лифтом. Структура квартиры: 2 спальни, кухня с гостиной…
$113,561
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$230,774
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$562,370
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$384,249
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Эта современная квартира площадью 51 м², на завершающей стадии строительства, предлагает уни…
$130,552
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 2 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Двухуровневая квартира в новом здании, Ульцинь Площадь квартиры 54 м2. Структура квартиры:…
$93,044
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$233,014
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$404,067
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$370,806
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$497,395
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 900 м²
Этаж 2
Продаётся апарт-объект в Доньи Штое, Улцинь, общей площадью 900 м² (брутто), построенный в 2…
$812,321
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$424,579
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$415,260
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$235,255
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