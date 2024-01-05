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Земельные участки в Топла, Черногория

5 объектов найдено
Земельные участки в Топла, Черногория
Земельные участки
Топла, Черногория
Площадь 868 м²
Участок земли площадью 868 м2 в престижном райо…
€30,000
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Земельные участки в Топла, Черногория
Земельные участки
Топла, Черногория
Продается земельный участок под застройку в районе Топла, недалеко от города Герцег Нови, в …
€125,000
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Земельные участки с видом на море в Топла, Черногория
Земельные участки с видом на море
Топла, Черногория
Участок располагается в непосредственной близости от знаменитого лечебного курорта Игало, ра…
€49,000
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Земельные участки с видом на море в Топла, Черногория
Земельные участки с видом на море
Топла, Черногория
Большой участок площадью 5600м2, с двумя строениями руины на 45м2 и двухэтажный домик 160м2.…
€300,000
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Земельные участки с видом на море в Топла, Черногория
Земельные участки с видом на море
Топла, Черногория
Код объекта - 2.20.15.1471Херцег-Нови.Топла. Участок земли площадью 830м2. До моря 800метров…
€120,000
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