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Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)

Тиват, Черногория
от
€152,700
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17
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О комплексе

Добро пожаловать в потрясающую 2-комнатную квартиру в новом комплексе в Рульджине, Тиват. В настоящее время в процессе строительства это отличная возможность владеть новой недвижимостью по более низкой цене.

Здание состоит из 5 этажей, с возможностью выбора предпочтительного этажа. Размеры квартир варьируются от 51,16 до 70,06 квадратных метров. 

Одной из достопримечательностей этой квартиры является терраса, предлагающая спокойное пространство для отдыха и наслаждения окружающей красотой. Квартира также может похвастаться видом на двор и Адриатическое море, обеспечивая идиллический фон для повседневной жизни.

Расположенный в тихом районе, комплекс предоставляет отличную возможность избежать суеты повседневной жизни. А также рядом с центром, магазинами, Порто Монтенегро, пляжами и другой необходимой инфраструктурой.

Кроме того, вы можете купить парковочное место под зданием за 20.000 евро, чтобы обеспечить безопасный и удобный доступ к вашему автомобилю.

Новый комплекс будет небольшим городом в городе, предоставляя широкий спектр удобств и услуг, что делает его отличным выбором для инвесторов, а также владельцев-оккупантов. Есть также другие квартиры, доступные для продажи, в том числе 1-комнатные и 3-комнатные.

Не упустите эту возможность обезопасить свою собственную квартиру с 2 спальнями в этом захватывающем новом здании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и организовать просмотр.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Тиват, Черногория
от
€152,700
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