  2. Египет
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Египте

Красное Море
1
Al Hadaba
1
Клубный дом Hurghada
Al Hadaba, Египет
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Holidays Park Resort - это знаковая жилая застройка, переопределяющая роскошную прибрежную жизнь на побережье Красного моря Хургады. Охватывая 54 000 кв.м. с только 20% застроенной площадью, проект сочетает в себе пространство, элегантность и комфорт в спокойной курортной среде.Это эксклюзив…
Агентство
Homes Bay
