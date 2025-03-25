  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
$281,667
ID: 28327
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih važnih sadržaja. Prostran i svijetao, idealan je za porodično stanovanje ili kao investicija.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

