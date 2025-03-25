  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
$505
ID: 28195
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Moderno opermljena garsonjera nalazi se na V spratu zgrade. Spremna za useljenje - odmah.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$215,317
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,056
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$93,889
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$505
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Показать все Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Доброта, Черногория
от
$305,139
Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan u Kotoru sa panoramskim pogledom na more!Stan je ukupne kvadrsture 74m2 i posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,293
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 38–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Квартира 2 комнаты
76.0
214,067
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
