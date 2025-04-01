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Дома с видом на море в Камено, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Камено, Черногория
Дом 4 комнаты
Камено, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
D7-010. Дом с видом на море и бассейном в Требешине, Герцег-НовиПродается! Красивый дом с в…
$444,734
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Параметры недвижимости в Камено, Черногория

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов