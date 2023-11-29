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Коммерческая недвижимость в Община Даниловград, Черногория

2 объекта найдено
Отель 7 спален в Община Даниловград, Черногория
Отель 7 спален
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Код объекта - 5.27.17.10808 Предлагается к продаже или аренде мини-отель на берегу реки З…
€250,000
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Коммерческая в Община Даниловград, Черногория
Коммерческая
Община Даниловград, Черногория
U5-111. Large urbanized plot in DanilovgradFor sale excellent flat plot of 6,500 m2 is with …
€128,800
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