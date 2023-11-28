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Жильё в Андриевица, Черногория

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в SEOCE, Черногория
Квартира 2 спальни
SEOCE, Черногория
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 м2 с двумя отдельными спальнями в местечке Сеоце, Будва. Ква…
€119,800
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