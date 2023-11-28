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Инвестиционная недвижимость в Видземе, Латвия

Рига
13
Юрмала
12
Инвестиционная В архив
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26 объектов найдено
Инвестиционная 20 комнат в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 20 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 20
Площадь 1 740 м²
Этаж 4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
€2,95 млн
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Инвестиционная 32 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 32 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 32
Площадь 1 640 м²
Этаж 4/4
Инвестиционный проект в Булдури, состоит из земельного участка площадью 3748 м2 и здания о…
€1,75 млн
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Инвестиционная 13 комнат в Рига, Латвия
Инвестиционная 13 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 13
Площадь 1 000 м²
Этаж 7/7
Предлагаем на продажу проект с красной печатью на 13 квартир в центре Риги, в Упиша Пасаже. …
€350,000
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Инвестиционная с парковкой в Юрмала, Латвия
Инвестиционная с парковкой
Юрмала, Латвия
Площадь 466 м²
Этаж 2/3
Продаётся часть исторического каменного здания с красивым фасадом 1914 года постройки, явл…
€525,000
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Инвестиционная с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой в Рига, Латвия
Инвестиционная с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой
Рига, Латвия
Площадь 134 м²
Латвия г.Рига Пакет квартир с гарантированным доходом П…
€214,400
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Инвестиционная в Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
Площадь 3 000 м²
Этаж 5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
€1,50 млн
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Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 1 200 м²
Предлагаем приобрести офисное здание (4 этажа) на ул. Лачплеша. Полезная площадь 1100 кв.мет…
€1,80 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 5 650 м²
Предлагаем земельный участок -1936 m2 под строительство проекта в престижном посольскои райо…
€2,00 млн
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Инвестиционная 10 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 10 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 10
Площадь 650 м²
Предлагаем приобрести здание с просторной собственной территорией, которое находится в Юрмал…
€950,000
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Элегантная деревянная усадьба Блока, сохранившаяся до наших дней. ИсторияУсадьба «Блокмуйжа»…
€650,000
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Инвестиционная 2 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 2 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Этаж 1/3
Инвестиционный проект: земля с проектом в центре Юрмалы, рядом с морем, улицей Йомас и конце…
€900,000
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Инвестиционная 156 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная 156 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Комнаты 156
Площадь 6 000 м²
Этаж 6/6
Продажа инвестиционного обьекта в прекрасном месте между Центром города и районам Теика.. На…
€2,50 млн
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Инвестиционная с садом, с тренажерным залом, с детской площадкой в Рига, Латвия
Инвестиционная с садом, с тренажерным залом, с детской площадкой
Рига, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок у моря, рядом с морем и сосновым лесом. Зе…
€1,50 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Количество этажей 3
Предлагаем приобрести хороший земельный участок, общей площадью 2081 м2. Земля с проектом о…
€600,000
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 255 м²
Этаж 4/6
Предлагаем приобрести часть реконструированного здания в Старой Риге! Великолепное расположе…
€814,400
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Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Предлагаем приобрести офисное здание (3 этажа + мансарда) около Замка Света на ул. Валгума…
€2,00 млн
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Инвестиционная с парковкой, с бассейном, в центре города в Юрмала, Латвия
Инвестиционная с парковкой, с бассейном, в центре города
Юрмала, Латвия
Продаётся инвестиционный проект многоквартирного дома. Готовый проект с красной печатью и ра…
€300,000
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с детской площадкой в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с детской площадкой
Рига, Латвия
Отличное предложение для инвесторов! На продажу предлагается земельный участок общей площадь…
€645,610
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Юрмала, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Юрмала, Латвия
Площадь 2 815 м²
Количество этажей 3
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
€3,10 млн
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Инвестиционная с парковкой, с балконом, с видом на море в Юрмала, Латвия
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с видом на море
Юрмала, Латвия
Площадь 5 275 м²
Количество этажей 3
Предлагаем привлекательный элитный проект - The Key Art Style Residence в самом центре Юрмал…
€4,10 млн
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Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 1 900 м²
Продаётся инвестиционный комплекс, состоящий из двух участков земли.Недвижимость находится …
€800,000
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Инвестиционная с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Площадь 2 992 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу инвестиционный объект в Юрмале в районе Яундубулты. Проект расположен …
€790,000
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с парком в Юрмала, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с парком
Юрмала, Латвия
Площадь 8 000 м²
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…
€1,20 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с парком в Юрмала, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с парком
Юрмала, Латвия
Площадь 12 114 м²
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
€2,00 млн
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Инвестиционная 79 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Беверинский край, Латвия
Инвестиционная 79 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Беверинский край, Латвия
Комнаты 79
Площадь 4 495 м²
Количество этажей 5
Предлагаем на продажу участок земли с согласованным проектом строительства многоквартирного …
€1,50 млн
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Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Рига, Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Рига, Латвия
Эксклюзивное предложение на латвийском рынке недвижимости - инвестиционное предложение в 3 к…
€2,64 млн
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Типы недвижимости в Видземе

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