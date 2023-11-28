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Латвия
Коммерческая
Видземе
Коммерческая недвижимость в Видземе, Латвия
Рига
785
Юрмала
44
kekavas pagasts
14
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7
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340 объектов найдено
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Коммерческая
Lapenieki, Латвия
7 194 м²
2
Действующий торговый центр "Талава" в плотно населенном спальном районе Риги - Плявниеки …
€6,20 млн
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Склад с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
6 674 м²
Продаётся складское помещение с новым офисным зданием. Описание: - Общая площадь зданий:…
€1,30 млн
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Коммерческая 4 комнаты
Salaspils pagasts, Латвия
4
1 021 м²
€790,000
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
2 812 м²
Продается комплекс в районе ул.Краста, состоящий из четырёх-этажного здания и спортивного ко…
€1,65 млн
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Коммерческая
Рига, Латвия
5 000 м²
Латвия Рига Рыбный консервный завод Выгодное предложение для инвес…
€9,00 млн
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Коммерческая
Рига, Латвия
3 717 м²
€3,00 млн
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Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
4
85 м²
1/5
О недвижимости - дом со стороны улицы, все коммуникации, все удобства, окна на улицу, закрыт…
€55,000
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Коммерческая 1 комната
Рига, Латвия
1
27 м²
Продаются помещения в центре Риги, с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Пом…
€27,900
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Коммерческая
Рига, Латвия
4 501 м²
2
€1,20 млн
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Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
8
647 м²
2/2
€695,000
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Коммерческая 10 комнат
kekavas pagasts, Латвия
10
3 860 м²
1/2
€2,20 млн
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Коммерческая 15 комнат
Валмиера, Латвия
15
740 м²
1/3
Дом и экстры дома - новый проект, гостевой дом, дом со стороны улицы, дом во дворе, все комм…
€123,456
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Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
8
513 м²
1/5
Дом и экстры дома - Фасад здания Югендстиль, реновированное здание
€1,50 млн
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Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
2
320 м²
1/6
Эксклюзивные, просторные, роскошные квартиры с 1 - 5 спальнями, кабинетом, несколькими сануз…
€640,000
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Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
4
113 м²
-1/4
Дом и экстры дома - дом во дворе, все коммуникации. Территория - тихое место, место для парк…
€24,500
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Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
3
63 м²
1/6
Дом и экстры дома - реновированное здание, pеставрированный дом, все коммуникации, все удобс…
€119,500
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Коммерческая
Рига, Латвия
Территория - удобное транспортное сообщение, доступ на грузовом транспорте, развитая инфраст…
€864,000
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Коммерческая
Спуньциемс, Латвия
330 м²
Территория - рядом общественный транспорт, доступ на грузовом транспорте. Дом и экстры дома…
€80,000
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Коммерческая 7 комнат
Рига, Латвия
7
214 м²
1/6
Дом и экстры дома - новый проект, все удобства, все коммуникации, окна на улицу. Территория …
€158,360
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Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
3
167 м²
1/6
€320,000
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Коммерческая
Рига, Латвия
154 м²
1/4
€193,000
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Коммерческая
Рига, Латвия
100 м²
1/2
Дом и экстры дома - дом с улицы, все коммуникации, все удобства, терраса, сауна, бассейн, ок…
€56,000
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Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
8
219 м²
1/5
Дом и экстры дома - фасадный дом, все коммуникации, все удобства, окна на обе стороны, ремон…
€305,000
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Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
4
111 м²
4/6
Дом и экстры дома - дом с улицы, фасадный дом, все коммуникации, лифт, окна на обе стороны, …
€172,050
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Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
4
210 м²
-1/5
Дом и экстры дома - фасадный дом, все коммуникации, незавершенное строительство. Территория …
€41,500
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Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
3
60 м²
1/5
Фасадный дом, место для парковки, вход с улицы, изолированные комнаты, санузел раздельный, ц…
€59,000
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Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
3
230 м²
1/5
Фасадный дом, вход со двора и улицы, изолированные комнаты, санузел раздельный, высокие пото…
€840,000
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Коммерческая 6 комнат
Рига, Латвия
6
70 м²
1/3
Фасадный дом, вход со двора и улицы, окна на улицу, изолированные комнаты, санузел общий, це…
€309,000
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Коммерческая 11 комнат
Рига, Латвия
11
762 м²
1
Фасадный дом, место для парковки, терраса, сауна, изолированные комнаты, смежные комнаты, с…
€450,000
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Коммерческая 1 комната
Рига, Латвия
1
116 м²
1/5
Продам ресторанное помещение в тихом центре Риги. Здание в процессе реновации. Дом и экстры…
€194,000
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