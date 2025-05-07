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Жильё в Valmieras novads, Латвия

Валмиера
6
Стренчи
6
Mazsalaca
5
Trikatas pagasts
4
22 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Руйиена, Латвия
Квартира 6 комнат
Руйиена, Латвия
Число комнат 6
Площадь 204 м²
Этаж 4/7
Просторная 6-комнатная квартира в тихом центре Риги.  Квартира расположена на 4-ом этаже 7-и…
$428,651
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Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$41,310
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Квартира 4 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 4 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
$307,830
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Квартира 2 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$143,504
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Квартира 3 комнаты в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$125,717
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Квартира 4 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 4 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$125,317
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Квартира 3 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 2/6
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
$367,715
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Квартира 3 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/6
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
$472,777
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Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$55,733
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Квартира 4 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 4 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$311,234
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Квартира 2 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 2 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Продается 2-комнатная квартира в Валмиере, на улице Рупниецибас Предлагается современная и …
$47,153
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Квартира 5 комнат в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 5 комнат
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Этаж 6/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$252,121
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Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$63,289
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Квартира 5 комнат в Стренчи, Латвия
Квартира 5 комнат
Стренчи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$580,013
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Квартира 3 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$284,202
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Квартира 3 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 1/4
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
$346,703
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Квартира 1 комната в Валмиера, Латвия
Квартира 1 комната
Валмиера, Латвия
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
$89,302
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Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$104,011
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Квартира 2 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$147,559
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Квартира 4 комнаты в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 113 м²
Этаж 5/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$165,619
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Квартира 1 комната в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$55,157
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Квартира 3 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
$180,286
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Типы недвижимости в Valmieras novads

квартиры

Параметры недвижимости в Valmieras novads, Латвия

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