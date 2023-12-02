Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Земельные участки
  4. Талси

Земельные участки в Талси, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Талси, Латвия
Земельные участки
Талси, Латвия
Площадь 20 000 м²
Предлагается новоиспеченные лес, Rojas волости, в Талсинском районе, в Калтене на море, в со…
€20,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти