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Жильё в Stradu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Stradu pagasts, Латвия
Коттедж 4 комнаты
Stradu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$892,908
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Stradu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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