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Жильё в Rojas pagasts, Латвия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Rojas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Фантастический семейный дом всего в 900 метрах от моря.Легкий доступ с шоссе.Качественный бр…
$182,142
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Rojas pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,279
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Rojas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
$504,857
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Параметры недвижимости в Rojas pagasts, Латвия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов