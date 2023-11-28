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Земельные участки в Риге, Латвия

142 объекта найдено
Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 6 717 м²
€500,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 980 м²
Этаж 1/3
Продается коммерческий земельный участок с готовым проектом, есть разрешение на строительств…
€159,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 712 м²
Солнечный и просторный участок земли тихий и зеленый Агенскалнс. Участок застройки прямоугол…
€141,688
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Земельные участки 3 комнаты в Рига, Латвия
Земельные участки 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Срочно продается земля в Дарзини! О собственности - частичные коммуникации, Электричество. Н…
€35,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Продается земельный участок 1560м2, на котором находится кирпичное здание 131м2, в Плявниека…
€265,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 2 723 м²
Короткий - Выгодное предложение по адекватной рыночной цене. Статус имущества - зарегистриро…
€135,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 3 711 м²
Недвижимость - продает инвестиционный проект
€450,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 1 922 м²
Дом и экстры дома - все коммуникации, все удобства. Территория - развитая инфраструктура, ря…
€120,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 3 084 м²
Уникальная возможность купить выгодно
€65,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 11 000 м²
€170,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 900 м²
Продажа земельного участка в центре Риги, подходящего для строительства здания.
€128,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 1 426 м²
Продажа земельного участка Langstini, 70 метрах от озера. Асфальт подъездной путь. Газ, элек…
€100,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 3 365 м²
Продажа земли под кадастровой стоимости и жилых зданий поделиться центра города в 10 мин. ез…
€190,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 5 430 м²
Xозяин продаёт землю, электричество, недалэко от Риге, рядом река. Можна строить жилой район…
€70,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 1 972 м²
Продаю земельный участок площадью 1972 кв.
€287,500
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 2 169 м²
Продажа земли для строительства смешанной зерна и улицы птиц. Расчетное интенсивность здание…
€165,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 1 905 м²
€123,825
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 43 800 м²
Количество этажей 1
Земля на продажу, в Цесис. С Риги 90 км, в 2 км от центра города Цесис, В 500 метрах от утес…
€200,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 29 700 м²
продается земельный участок с разрешением использования земли сайте-лесопарков (6 участки) …
€115,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 23 000 м²
Продается Земельный участок в Кекаве в 500 метрах от центра Кекавы у реки Кекавa. (Допустима…
€80,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 800 м²
Продают Земля, утверждённое проектное задание. Дом и экстры дома - все коммуникации
€70,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 1 800 м²
Прадаётса земля мезапарке , эст все комуникации и эст балши зауцастаки. Дом и экстры дома - …
€470,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 724 м²
Продается многоэтажной застройки земельный участок. Идеальное место, участок правильной прям…
€211,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 2 430 м²
Продается земля 2430 кв. м, в начале ул. Унияс, под строительство многоэтажного дома, очень …
€150,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 55 777 м²
Продаются многофункциональный участок земли на Румбуле. Участок граничит с берегом реки Дауг…
€450,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
€55,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 2 287 м²
Продают земельный участок в красивом районе частных домов. Легко и быстро добраться до моря …
€141,500
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 8 111 м²
Продают земельный участок под коммерческую застройку, рядом с шоссе А2. Хорошая транспортное…
€400,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 1 700 м²
Продают земельный участок с площадю 1700 м2. Хорошо развитая инфраструктура, подведены все к…
€120,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Участок под частные дома или многоквартирную застройку в Риге. Площадь участка 2075 м2. Р…
€124,500
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