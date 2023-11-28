ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Латвия
Земельные участки
Рига
Земельные участки в Риге, Латвия
Очистить
142 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Рига, Латвия
6 717 м²
€500,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
980 м²
1/3
Продается коммерческий земельный участок с готовым проектом, есть разрешение на строительств…
€159,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
712 м²
Солнечный и просторный участок земли тихий и зеленый Агенскалнс. Участок застройки прямоугол…
€141,688
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 3 комнаты
Рига, Латвия
3
90 м²
1/1
Срочно продается земля в Дарзини! О собственности - частичные коммуникации, Электричество. Н…
€35,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
131 м²
1/1
Продается земельный участок 1560м2, на котором находится кирпичное здание 131м2, в Плявниека…
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
2 723 м²
Короткий - Выгодное предложение по адекватной рыночной цене. Статус имущества - зарегистриро…
€135,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
3 711 м²
Недвижимость - продает инвестиционный проект
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
1 922 м²
Дом и экстры дома - все коммуникации, все удобства. Территория - развитая инфраструктура, ря…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
3 084 м²
Уникальная возможность купить выгодно
€65,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
11 000 м²
€170,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
900 м²
Продажа земельного участка в центре Риги, подходящего для строительства здания.
€128,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
1 426 м²
Продажа земельного участка Langstini, 70 метрах от озера. Асфальт подъездной путь. Газ, элек…
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
3 365 м²
Продажа земли под кадастровой стоимости и жилых зданий поделиться центра города в 10 мин. ез…
€190,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
5 430 м²
Xозяин продаёт землю, электричество, недалэко от Риге, рядом река. Можна строить жилой район…
€70,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
1 972 м²
Продаю земельный участок площадью 1972 кв.
€287,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
2 169 м²
Продажа земли для строительства смешанной зерна и улицы птиц. Расчетное интенсивность здание…
€165,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
1 905 м²
€123,825
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
43 800 м²
1
Земля на продажу, в Цесис. С Риги 90 км, в 2 км от центра города Цесис, В 500 метрах от утес…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
29 700 м²
продается земельный участок с разрешением использования земли сайте-лесопарков (6 участки) …
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
23 000 м²
Продается Земельный участок в Кекаве в 500 метрах от центра Кекавы у реки Кекавa. (Допустима…
€80,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
800 м²
Продают Земля, утверждённое проектное задание. Дом и экстры дома - все коммуникации
€70,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
1 800 м²
Прадаётса земля мезапарке , эст все комуникации и эст балши зауцастаки. Дом и экстры дома - …
€470,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
724 м²
Продается многоэтажной застройки земельный участок. Идеальное место, участок правильной прям…
€211,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
2 430 м²
Продается земля 2430 кв. м, в начале ул. Унияс, под строительство многоэтажного дома, очень …
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
55 777 м²
Продаются многофункциональный участок земли на Румбуле. Участок граничит с берегом реки Дауг…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
2 287 м²
Продают земельный участок в красивом районе частных домов. Легко и быстро добраться до моря …
€141,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
8 111 м²
Продают земельный участок под коммерческую застройку, рядом с шоссе А2. Хорошая транспортное…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Рига, Латвия
1 700 м²
Продают земельный участок с площадю 1700 м2. Хорошо развитая инфраструктура, подведены все к…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Участок под частные дома или многоквартирную застройку в Риге. Площадь участка 2075 м2. Р…
€124,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL