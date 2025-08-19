  1. Realting.com
Tribus Realty

Латвия, Рига
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2014
На платформе
2 года 5 месяцев
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
www.tribus.lv/
Об агентстве

Tribus – уникальная компания, предоставляющая услуги по сделкам с недвижимостью. В настоящее время мы активно работаем с жилыми объектами в Риге, Рижской области и Лиепае.

Мы усердно работаем над объективной оценкой рынка недвижимости и его тенденций. В результате мы предоставляем нашим клиентам точные оценки рынка и выбираем лучшую стратегию покупки, продажи или аренды недвижимости. Tribus стремится предоставлять исключительные услуги нашим клиентам, и мы гордимся качеством, безопасностью и профессиональным подходом наших услуг.

Миссия
Мы считаем, что ничего не происходит само по себе, поэтому мы здесь, чтобы найти лучшего покупателя для каждой недвижимости и облегчить сделку.

Видение
Быть ведущей компанией в сфере недвижимости, предоставляя нашим клиентам услуги высшего уровня.

ценности

  • Клиент: Делайте больше, чем от нас ожидают! Мы проявляем инициативу, работаем с полной самоотдачей и отдаем приоритет клиенту, учитывая его желания и потребности. Мы неустанно стремимся к общей цели.
  • Качество – выполнять свои обязанности добросовестно и профессионально. Постоянно совершенствоваться как в команде, так и индивидуально. Чтобы расширить наши знания и быть экспертами в нашей области, чтобы обеспечить лучший сервис для наших клиентов.
  • Команда - Сотрудничать как команда, ценя время и усилия каждого члена компании и партнера, способствует достижению общей цели. Способность работать вместе — вот что приводит нас к желаемому результату.

Команда
Каждый из наших агентов специализируется на своем сегменте и имеет глубокое понимание рыночной ситуации, активности и спроса, поэтому мы являемся экспертами в том, что мы делаем.

Партнеры
Со временем на этапе развития мы обрели много надежных партнеров. Мы сотрудничаем со всеми крупными агентствами, банками, государственными и муниципальными учреждениями, а также работаем с признанными и высоко ценимыми отраслевыми экспертами – специалистами по финансированию и оценке недвижимости.

Услуги

Будь то продажа или покупка, аренда или аренда недвижимости, это важный момент, который требует профессионального подхода. Большинство наших клиентов работают с нами в течение длительного времени, потому что они уже испытали качество наших услуг. Наши клиенты с удовольствием рекомендуют нас другим, что является залогом нашего успеха. Удовлетворенность клиентов нашей работой – это наша репутация.

  • Продажи недвижимости
  • Поиск недвижимости
  • Ипотечные кредиты
  • Приобретение недвижимости
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 21:19
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 17:00
Среда
09:00 - 17:00
Четверг
09:00 - 17:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Латвии
Igors Trosins
Igors Trosins
152 объекта
Armands Kalvans
Armands Kalvans
57 объектов
Vladislavs Daugerts
Vladislavs Daugerts
1 объект
Anzela Bartule
Anzela Bartule
2 объекта
