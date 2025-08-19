Tribus Realty

Tribus – уникальная компания, предоставляющая услуги по сделкам с недвижимостью. В настоящее время мы активно работаем с жилыми объектами в Риге, Рижской области и Лиепае.
Мы усердно работаем над объективной оценкой рынка недвижимости и его тенденций. В результате мы предоставляем нашим клиентам точные оценки рынка и выбираем лучшую стратегию покупки, продажи или аренды недвижимости. Tribus стремится предоставлять исключительные услуги нашим клиентам, и мы гордимся качеством, безопасностью и профессиональным подходом наших услуг.
Миссия
Мы считаем, что ничего не происходит само по себе, поэтому мы здесь, чтобы найти лучшего покупателя для каждой недвижимости и облегчить сделку.
Видение
Быть ведущей компанией в сфере недвижимости, предоставляя нашим клиентам услуги высшего уровня.
ценности
Команда
Каждый из наших агентов специализируется на своем сегменте и имеет глубокое понимание рыночной ситуации, активности и спроса, поэтому мы являемся экспертами в том, что мы делаем.
Партнеры
Со временем на этапе развития мы обрели много надежных партнеров. Мы сотрудничаем со всеми крупными агентствами, банками, государственными и муниципальными учреждениями, а также работаем с признанными и высоко ценимыми отраслевыми экспертами – специалистами по финансированию и оценке недвижимости.
Услуги
Будь то продажа или покупка, аренда или аренда недвижимости, это важный момент, который требует профессионального подхода. Большинство наших клиентов работают с нами в течение длительного времени, потому что они уже испытали качество наших услуг. Наши клиенты с удовольствием рекомендуют нас другим, что является залогом нашего успеха. Удовлетворенность клиентов нашей работой – это наша репутация.