Tribus Realty

Об агентстве

Tribus – уникальная компания, предоставляющая услуги по сделкам с недвижимостью. В настоящее время мы активно работаем с жилыми объектами в Риге, Рижской области и Лиепае.

Мы усердно работаем над объективной оценкой рынка недвижимости и его тенденций. В результате мы предоставляем нашим клиентам точные оценки рынка и выбираем лучшую стратегию покупки, продажи или аренды недвижимости. Tribus стремится предоставлять исключительные услуги нашим клиентам, и мы гордимся качеством, безопасностью и профессиональным подходом наших услуг.

Миссия

Мы считаем, что ничего не происходит само по себе, поэтому мы здесь, чтобы найти лучшего покупателя для каждой недвижимости и облегчить сделку.

Видение

Быть ведущей компанией в сфере недвижимости, предоставляя нашим клиентам услуги высшего уровня.

ценности

Клиент: Делайте больше, чем от нас ожидают! Мы проявляем инициативу, работаем с полной самоотдачей и отдаем приоритет клиенту, учитывая его желания и потребности. Мы неустанно стремимся к общей цели.

Качество – выполнять свои обязанности добросовестно и профессионально. Постоянно совершенствоваться как в команде, так и индивидуально. Чтобы расширить наши знания и быть экспертами в нашей области, чтобы обеспечить лучший сервис для наших клиентов.

Команда - Сотрудничать как команда, ценя время и усилия каждого члена компании и партнера, способствует достижению общей цели. Способность работать вместе — вот что приводит нас к желаемому результату.

Команда

Каждый из наших агентов специализируется на своем сегменте и имеет глубокое понимание рыночной ситуации, активности и спроса, поэтому мы являемся экспертами в том, что мы делаем.

Партнеры

Со временем на этапе развития мы обрели много надежных партнеров. Мы сотрудничаем со всеми крупными агентствами, банками, государственными и муниципальными учреждениями, а также работаем с признанными и высоко ценимыми отраслевыми экспертами – специалистами по финансированию и оценке недвижимости.