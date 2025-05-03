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Долгосрочная аренда домов с террасой в Латвии

Юрмала
57
Рига
7
Babites pagasts
6
3 объекта найдено
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 621 м²
Этаж 1/2
Купить этот объект Арендовать данную недвижимость на летнюю аренду Предлагаем в аренду экск…
$14,258
в месяц
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 830 м²
Предлагаем на аренду замечательный новый дом 2020-ого года постройки.   Дом расположен в…
$22,813
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Этаж 3/3
Откройте для себя этот великолепный дом, расположенный всего в 100 метрах от моря, в тихой д…
$17,059
в месяц
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