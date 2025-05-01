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Долгосрочная аренда домов в Юрмале, Латвия

57 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный дом расположен в престижном районе Юрмалы, в Лиелупе, в 350 м. от моря и в 10 м…
$7,578
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
На аренду предлагается дом на морской стороне в Майори.Площадь участка - 420 м2, площадь дом…
$3,248
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
$2,629
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
На долгосрочную аренду предлагается частный дом в центральном районе Юрмалы-Дзинтари. Дом на…
$4,330
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагается в аренду частный дом в тихом районе Юрмалы - Яундубулти!Дом расположен на уютно…
$2,923
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
На аренду предлагается рядный дом в дюнной зоне. Дом полностью новый. Дом расположен в уютн…
$1,624
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Предлагается в долгосрочную аренду рядный дом в тихом районе Юрмалы – Меллужи!Дом расположен…
$2,273
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Этаж 2
Сдается удобный и просторный 2-ух этажный дом 200 м2. В доме 5 спален, 3 санузла, оборудова…
$6,940
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
В долгосрочную аренду предлагается дом на Проспекте Видус, в Булдури. На первом этаже дома р…
$8,150
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Аренда дома в самом престижном районе Юрмалы, в Булдури. До моря 100 метров. В доме располож…
$3,248
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Рядный 2-х этажный дом находится на закрытой обустроенной территории комплекса, в 7 минутах …
$3,155
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Предлагается в долгосрочную аренду современный дом в тихом районе Юрмалы – Валтери, недалеко…
$1,675
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
На долгосрочную аренду предлагается эксклюзивный дом расположен в самом престижном районе Юр…
$7,866
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
На долгосрочную аренду предлагается в аренду дом в самом центре Юрмалы - Майори!Дом располож…
$2,010
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Просторный дом, в тихом месте Юрмалы, в Меллужи. На территории 1888 м2 расположен дом площад…
$2,167
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный двухэтажный особняк находится в 200 метрах от моря в самом центре Юрмалы – Дзин…
$6,501
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Предлагается в аренду частный дом в Юрмале, проспект Булдуру! Дом расположен на второй лини…
$2,360
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Предлагается в аренду на лето современный дом в тихом районе Юрмалы, Меллужи, всего в 100 м …
$5,024
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Дом на долгосрочную аренду аренду в Майори с сентября. 7 мин до моря. На первом этаже хол, г…
$3,786
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 495 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивный дом в дюнной зоне в Лиелупе!На основном (первом этаже), расположена просторная …
$5,413
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
На аренду предлагается современный дом расположенный в тихом месте Юрмалы, в Дзинтари. Дом п…
$4,330
в месяц
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 830 м²
Предлагаем на аренду замечательный новый дом 2020-ого года постройки.   Дом расположен в…
$22,813
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На аренду предлагается М.С.Кузнецова вилла в тихом районе города Юрмалы - Меллужи. Вилла рас…
$3,789
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продаётся абсолютно новый дом в дюнной зоне. Дом расположен на территрии нового современного…
$3,248
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Предлагается в долгосрочную аренду дом в тихом районе Юрмалы – Валтери!Дом расположен на уют…
$1,563
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Просторный дом около моря, с террасой, 2 каминами, гаражом на 2 машины. На первом этаже: гос…
$3,789
в месяц
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 621 м²
Этаж 1/2
Купить этот объект Арендовать данную недвижимость на летнюю аренду Предлагаем в аренду экск…
$14,258
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Просторный дом, в тихом месте Юрмалы, в Асари. Качественная отделка, при строительстве испол…
$2,977
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
На долгосрочную аренду предлагается особняк в элитном районе Юрмалы-Булдури. В доме три этаж…
$5,954
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 525 м²
Количество этажей 3
Предлагается в аренду эксклюзивная вилла у моря в Асари!Дом площадью 525м2 расположен на бол…
$6,491
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с террасой