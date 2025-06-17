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Долгосрочная аренда домов в Риге, Латвия

7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Предлагается в долгосрочную аренду просторный двухэтажный частный дом в Риге!Дом расположен …
$1,416
в месяц
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VIP REAL
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
$3,562
в месяц
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
$3,238
в месяц
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 65 комнат в Рига, Латвия
Дом 65 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 65
Площадь 2 640 м²
Количество этажей 6
Здание по улице Пелду 15, находится в самом центре исторической застройки г. Риги в охранной…
$17,131
в месяц
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Дом 2 комнаты в Рига, Латвия
Дом 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Всё включено – современный и комфортный стиль жизни! Сдается в аренду современный коттедж в …
$1,414
в месяц
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 1 384 м²
Количество этажей 3
На аренду предлагается эксклюзивный и изысканный частный дом в Дарзциемсе.На первом этаже до…
$3,146
в месяц
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Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 388 м²
Количество этажей 2
Элегантный, полностью оборудованный частный дом с большой площадью, ухоженным и зеленым садо…
$2,719
в месяц
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