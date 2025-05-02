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Дома с гаражом в Olaines pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Medemciems, Латвия
Дом 4 комнаты
Medemciems, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Дом на тихой и уютной улочке Медемциемcа. Общая площадь дома - 126м2. Общая площадь зем…
$322,774
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Параметры недвижимости в Olaines pagasts, Латвия

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