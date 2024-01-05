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Квартиры в Марупский край, Латвия

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41 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 1/5
Уникальное предложение! Продается полностью меблированная 4-комнатная квартира премиум-класс…
€285,000
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Квартира 3 комнаты в Яунмарупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Яунмарупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Дизайнерская квартира в новом проекте Sun Circle, Яунмарупе. Квартира после капитального ре…
€130,000
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Квартира 3 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Ищете просторную квартиру в любимом районе Зелтрити в Марупе? Приходите и посмотрите эту про…
€195,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€275,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€275,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€295,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€270,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€280,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€270,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€275,000
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Квартира 4 комнаты в Марупский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€270,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€275,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€270,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€270,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€295,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€275,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€265,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€275,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€295,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Просторная 3-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€240,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Марупский край, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
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Параметры недвижимости в Марупский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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