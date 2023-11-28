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Земельные участки в Лимбажский край, Латвия

7 объектов найдено
Земельные участки в Лимбажский край, Латвия
Земельные участки
Лимбажский край, Латвия
Уникальная возможность купить выгодно. Недвижимость - продает инвестиционный проект, канализ…
€18,000
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Земельные участки в Mandegas, Латвия
Земельные участки
Mandegas, Латвия
Площадь 2 900 м²
Продаю 2900 m2 земель кусок для строительства частного дома волости Skultes - "Mandegās" . Н…
€37,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лимбажский край, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лимбажский край, Латвия
Земельный участок под строительство частного дома. Есть подъезд. Рядом с морем. Место, окруж…
€29,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Земельные участки с бассейном в Skulte, Латвия
Земельные участки с бассейном
Skulte, Латвия
Отличный участок земли в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого пляжа Майо…
€1,80 млн
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Земельные участки в Лимбажи, Латвия
Земельные участки
Лимбажи, Латвия
Рядом с улицей Йомас, главной улицей Города Юрмала. Лучшее место в городе - курорте для разм…
€1,80 млн
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Земельные участки в Лимбажи, Латвия
Земельные участки
Лимбажи, Латвия
Продается земельный участок под частную застройку в тихой части города Юрмалы в Лиелупе, нап…
€1,35 млн
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Земельные участки с бассейном в Skulte, Латвия
Земельные участки с бассейном
Skulte, Латвия
Площадь 259 м²
Отличный участок земли в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого пляжа Майо…
€900,000
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