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Дома в Limbazu novads, Латвия

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Skultes pagasts
3
8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
$234,542
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Gravas, Латвия
Дом
Gravas, Латвия
Уникальная сельская недвижимость для продажи в лесу – участок земли площадью 9,8 га с чистым…
$495,635
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Ainazu pagasts, Латвия
Дом
Ainazu pagasts, Латвия
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
$80,884
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Дом 5 комнат в Limbazu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Limbazu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 208 м²
Продается хутор в живописной местности Лимбажского края – уединение, простор и комфорт в окр…
$387,569
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Лимбажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Лимбажи, Латвия
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом с отличным участком земли - светлый и солнечный двор.Дом нуждается в р…
$1,42 млн
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Дом 5 комнат в Айнажи, Латвия
Дом 5 комнат
Айнажи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Два дома в тихой части Юрмалы, Яундубулты, в окружении соснового леса, в 7 минутах ходьбы от…
$709,165
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Число комнат 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…
$945,554
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Дом 3 комнаты в Skultes pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Skultes pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 1/2
$69,918
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu

Параметры недвижимости в Limbazu novads, Латвия

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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