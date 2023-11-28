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Дома в Лимбажский край, Латвия

5 объектов найдено
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower в Umurga, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower
Umurga, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Laimdotas Village Единение с природой Экологический поселок на берегу Балтийского залива…
€195,000
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Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Комнаты 5
Площадь 446 м²
Этаж 2/2
Village residence, архитектура этой резиденции создает эталон зданий в Латвии, выполненных в…
€700,000
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Дом 4 комнаты с двором в Лимбажи, Латвия
Дом 4 комнаты с двором
Лимбажи, Латвия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом с отличным участком земли - светлый и солнечный двор.Дом нуждается в р…
€1,35 млн
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Дом 4 комнаты с сауной, с пирсом в Skulte, Латвия
Дом 4 комнаты с сауной, с пирсом
Skulte, Латвия
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продам новый дом - 280 kv. m. , в центральной части Булдури. На первом этаже дома – холл, го…
€850,000
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Дом 5 комнат с бассейном в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат с бассейном
Skulte, Латвия
Комнаты 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…
€900,000
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Параметры недвижимости в Лимбажский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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