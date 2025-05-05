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Дома с бассейном в Limbazu novads, Латвия

Skultes pagasts
3
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Число комнат 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…
$945,554
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Параметры недвижимости в Limbazu novads, Латвия

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