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Жилье в Лимбажах, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
$71,442
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Дом 4 комнаты в Лимбажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Лимбажи, Латвия
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом с отличным участком земли - светлый и солнечный двор.Дом нуждается в р…
$1,42 млн
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