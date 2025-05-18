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Дома с террасой в Лиепае, Латвия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 8 комнат
Лиепая, Латвия
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Предлагаем к продаже эксклюзивный современный дом, расположенный в дюнной зоне города Юрмала…
$4,35 млн
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Параметры недвижимости в Лиепае, Латвия

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