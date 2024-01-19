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Жильё в Kuldigas novads, Латвия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в хорошем состоянии, с видом на озеро в Kuldigas novads, Латвия
Дом 7 комнат в хорошем состоянии, с видом на озеро
Kuldigas novads, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€357,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Kuldigas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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