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Магазины в Юрмале, Латвия

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2 объекта найдено
Магазин 155 м² в Юрмала, Латвия
Магазин 155 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
$872,907
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Магазин 294 м² в Юрмала, Латвия
Магазин 294 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 15
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Продаёт 3 этажный доходный дом расположенный в самом центре Юрмалы - в Дубулты. Здание имеет…
$724,925
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