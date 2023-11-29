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Магазины в Юрмале, Латвия

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2 объекта найдено
Магазин в Юрмала, Латвия
Магазин
Юрмала, Латвия
Площадь 2 135 м²
Продается земля со зданием под реконструкцию в Юрмале. Есть проект. Есть договоренности с…
€1,20 млн
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Магазин 15 комнат с газовым отоплением в Юрмала, Латвия
Магазин 15 комнат с газовым отоплением
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Продаёт 3 этажный доходный дом расположенный в самом центре Юрмалы - в Дубулты. Здание имеет…
€690,000
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