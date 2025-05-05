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Жильё в Ivandes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Ivandes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ivandes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 319 м²
Этаж 3/3
Исключительно красивая недвижимость в одном из самых живописных регионов Латвии - Кулдигском…
$413,270
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Ivandes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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