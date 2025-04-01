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Дома в Икшкиле, Латвия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Икшкиле, Латвия
Дом 5 комнат
Икшкиле, Латвия
Число комнат 5
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
$255,061
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Икшкиле, Латвия
Дом 6 комнат
Икшкиле, Латвия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Этаж 2/2
$275,850
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов