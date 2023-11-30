Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Коммерческая
  4. Иецавский край

Коммерческая недвижимость в Иецавский край, Латвия

2 объекта найдено
Коммерческая в Dimzukalns, Латвия
Коммерческая
Dimzukalns, Латвия
Площадь 2 927 м²
Количество этажей 2
Продажа завода по производству булыжника и ЖБИ. Завод укомплектован всем необходимым оборудо…
€1,000,000
Оставить заявку
Офис в Иецава, Латвия
Офис
Иецава, Латвия
Площадь 530 м²
Этаж 2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
€54,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
Перейти