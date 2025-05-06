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Дома с террасой в Garkalnes pagasts, Латвия

9 объектов найдено
Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 232 м²
Этаж 2/2
Предлагаем к приобретению дом в Балтэзерсе. Площадь земли – 1246 кв. мПлощадь дома – 231, 6 …
$570,321
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Дом 5 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу эксклюзивный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок закрытого типа о…
$562,685
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Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок закрыто…
$641,359
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Дом 8 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
$597,877
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Дом 5 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Предлагаем уютный дом на продажу дом на первой линии с видом на озеро. В доме на 1-м этаже -…
$611,446
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
$815,287
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Дом 5 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 5 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Продаем небольшой, компактный дом с видом на озеро в престижном поселке Приедкалне, всего в …
$748,548
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
В охраняемом, закрытого типа поселке ";Суниши";, всего в 30 минутах езды от центра Риги, выс…
$798,449
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Дом 10 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 10 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 10
Площадь 838 м²
Этаж 4/4
Продается дом с причалом в элитном поселке закрытого типа на побережье Балтэзерса, одного из…
$777,262
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Параметры недвижимости в Garkalnes pagasts, Латвия

с гаражом
Недорогая
Элитная
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