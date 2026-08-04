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Дома возле озера в Garkalnes pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Дом 10 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
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Дом 10 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 357 м²
Количество этажей 3
✨ Мы рады предложить этот просторный и уютный дом, идеально подходящий для большой семьи или…
$328,972
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Параметры недвижимости в Garkalnes pagasts, Латвия

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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