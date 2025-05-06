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Дома с гаражом в Garkalnes pagasts, Латвия

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Продаётся просторный дом в элитном посёлке Sunīši – ваш личный оазис у воды! Уникальная ат…
$469,840
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Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Продается современный дом построенный с использованием передовых технологий в престижном по…
$520,786
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Роскошный семейный дом в престижном районе Берги, Рига. Этот тщательно спроектированный до…
$509,465
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Дом 4 комнаты в Sunisi, Латвия
Дом 4 комнаты
Sunisi, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Современный и функциональный дом, расположенный на берегу реки Lielā Jugla. В строительны…
$900,136
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Дом 12 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 12 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 12
Площадь 761 м²
Исторический дом знаменитого хирурга Виктора Калберзса в Приедкалне – идеальный проект для и…
$373,607
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Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Просторный дом в Букулти для большой семьи. Продаётся просторный и облагороженный двухэта…
$260,484
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Параметры недвижимости в Garkalnes pagasts, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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