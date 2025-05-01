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Дома с видом на море в Dienvidkurzemes novads, Латвия

Nicas pagasts
3
2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Rucavas pagasts, Латвия
Коттедж 5 комнат
Rucavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$181,143
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 20 комнат в Nicas pagasts, Латвия
Вилла 20 комнат
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,10 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Dienvidkurzemes novads, Латвия

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