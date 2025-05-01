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Дома в Dienvidkurzemes novads, Латвия

Nicas pagasts
3
8 объектов найдено
Дом 20 комнат в Durbes pagasts, Латвия
Дом 20 комнат
Durbes pagasts, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 667 м²
Этаж 2/2
Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…
$293,225
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом в Nicas pagasts, Латвия
Дом
Nicas pagasts, Латвия
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
УНИКАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА НА БАЛТИЧЕСКОМ КАОСТЕЭксклюзивная возможность приобрести изысканную ча…
$1,03 млн
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Дом 4 комнаты в Durbes pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Durbes pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$260,507
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Коттедж 5 комнат в Rucavas pagasts, Латвия
Коттедж 5 комнат
Rucavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$181,143
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Гробиня, Латвия
Дом 5 комнат
Гробиня, Латвия
Число комнат 5
Площадь 496 м²
$268,512
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Вилла 20 комнат в Nicas pagasts, Латвия
Вилла 20 комнат
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 14 комнат в Nicas pagasts, Латвия
Дом 14 комнат
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 14
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
$926,075
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Дом 6 комнат в Гробиня, Латвия
Дом 6 комнат
Гробиня, Латвия
Число комнат 6
Площадь 270 м²
$334,099
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Параметры недвижимости в Dienvidkurzemes novads, Латвия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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