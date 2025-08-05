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Дома в Brivzemnieku pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Brivzemnieku pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Brivzemnieku pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
В очаровательном городе Пуйкуле, Латвия, есть уникальная возможность приобрести односемейный…
$49,323
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Параметры недвижимости в Brivzemnieku pagasts, Латвия

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