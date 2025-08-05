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Дома в Berzes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 13 комнат в Berzes pagasts, Латвия
Дом 13 комнат
Berzes pagasts, Латвия
Число комнат 13
Площадь 723 м²
Количество этажей 3
$230,453
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Berzes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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