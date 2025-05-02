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Дома с гаражом в Адажском, Латвия

Carnikavas pagasts
12
Adazu pagasts
8
Adazi
4
3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Продается новый и очень уютный семейный дом (310m2) в красивом и престижном месте с обширной…
$600,036
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Дом 4 комнаты в Gauja, Латвия
Дом 4 комнаты
Gauja, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 264 м²
Продаётся просторный и очень уютный дом в живописном и тихом районе на правом берегу реки Га…
$249,072
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Дом 7 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Продажа дома в Кадаге! Дом: Площадь: 405 м² (включая гараж, веранды и балконы) Жилая …
$181,143
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Параметры недвижимости в Адажском, Латвия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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