Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Адажский
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Адажском, Латвия

Carnikavas pagasts
12
Adazu pagasts
8
Adazi
4
3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…
$399,234
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$383,596
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Адажи, Латвия
Дом 5 комнат
Адажи, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
$445,423
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Адажском, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти