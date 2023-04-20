Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Serres Municipality
  6. Ставрос

Земельные участки с видом на море в Ставрос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 14,990,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
Realting.com
Перейти