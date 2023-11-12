Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Stavros

Земельные участки в Stavros, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8131 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 39000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,95 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 65000 м², на острове Крите. Участок находится на окраин…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,08 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1193 кв.м. на острове Крит. Земельный участок расположе…
€128,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 180 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4180 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€155,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€2,20 млн
Realting.com
Перейти