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Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach

Тель-Авив, Израиль
от
$1,51 млн
;
11
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ID: 38634
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ха-Яркон, 18

О комплексе

Перевод
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В двух минутах от моря, недалеко от Королевского пляжа. 3 номера 70 м2 отремонтированы с парковкой, лифтом, светлыми и тихими. Идеальная нога-земля. ФОТО No 6 Опыт!!!!!!!!!!!!!!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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от
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