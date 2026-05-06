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Жилой квартал Rue calme proche mer frishman

Тель-Авив, Израиль
от
$1,62 млн
;
9
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ID: 38336
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Mapu, 1

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Фришмана и моря! Отремонтированное здание. 2-й этаж с лифтом на полу этаже. 3 просторные комнаты. 90 м2 впереди. Высокие потолки. 3 выставки: Юг, Восток, Запад. Цена: 4 950 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Rue calme proche mer frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$1,62 млн
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